Dropkick Murphys | il concerto di San Patrizio finisce in rissa

Dropkick Murphys : a Boston il concerto degenera in rissa per colpa di un fan : Solitamente i concerti dei Dropkick Murphys sono movimentati e ricchi di adrenalina: quello che è successo però ieri in un club di Boston, alla Boston House of Blues, non ha molto a che fare con la musica. Tra il pubblico infatti è scattata una rissa, a causa di un fan a dir poco scalmanato che ha fatto arrabbiare il bassista e cantante della band Ken Casey. ...Continua a leggere