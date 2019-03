Delusione Ranieri | “Spal da squadra | la Roma no”

ilfogliettone

(Di domenica 17 marzo 2019) Claudioarriva in sala stampa rigido e con una smorfia che gli incornicia il volto. Gli viene chiesto perche' questa Spal ha sorpreso la. "Sorpresi sul campo - la replica veloce dell'allenatore - ma non nella preparazione tattica. Sapevamo tutto dei nostri avversari: pur sapendolo non siamo stati in grado di fermarli. Ladi Semplici e' stata determinata, producendo buone geometrie. Ha giocato di". Mentre la...? "No, lano. Noi abbiamo avuto tanta buona volonta' ma, sul piano individuale, non siamo stati gruppo". E non benissimo neppure la coppia d'attacco Dzeko-Schick: "Vero, mi aspettavo di piu'. Nel primo tempo avremmo dovuto saltare il centrocampo con lanci per le nostre punte, in maniera da mettere in difficolta' i loro centrali. Nella ripresa, invece, con la Spal arretrata e che non dava profondita', c'era la necessita' di palleggiare. Non ...

