Calciomercato | chi ha speso di più dal 1991-92 ad oggi?

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Calciomercato Serie A : Chiesa fa gola a molte squadre tra cui Juve - Milan e Bayern Monaco : Federico Chiesa, estroso calciatore classe 1997 e figlio d’arte di Enrico Chiesa, grazie alle sue prestazioni a suon di gol e assist è stato seguito con attenzione da parte di molte squadre già a metà campionato. Non a caso è una delle pedine fondamentali di Pioli che, attualmente con la sua Fiorentina, sta lottando per ottenere un posto in Europa. Il talento della Fiorentina è molto utile alla formazione di Pioli poiché può giocare non solo da ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa si fionda il Tottenham con una super offerta : Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai anche se in certe occasioni si presentano ostacoli importanti da superare per acquistare gli obiettivi di Paratici. L’ultimo in ordine di tempo è il Tottenham che sembra aver messo nel mirino Federico Chiesa, giovane e talentuosa ala della Fiorentina, pronta a spiccare il volo verso un top club europeo a fine stagione. Calciomercato Juventus: il Tottenham prepara l’offerta per Chiesa Secondo il ...

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Calciomercato Chelsea chiuso per due sessioni/ Higuain torna alla Juventus : Il Calciomercato del Chelsea rimarrà chiuso per due stagioni. È stato respinto il ricorso presentato dal club londinese al Comitato d'appello della Fifa.

Calciomercato Juventus - quattro possibili grandi colpi : tra questi ci sarebbe Chiesa : Stanno arrivando importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, è già al lavoro per la prossima sessione estiva nel corso della quale si prevedono grossi cambiamenti. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il primo colpo della Juventus in estate potrebbe essere Mathijs de Ligt, fortissimo difensore centrale di diciannove anni che milita nelle fila dell'Ajax. Paratici avrebbe ...

Calciomercato - Monchi lascia la Roma : i top acquisti e le cessioni in giallorosso. FOTO : Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, si separano anche le strade dei giallorossi e del direttore sportivo spagnolo: rescissione consensuale per Monchi che era in carica dall'aprile 2017. Sono 50 le ...

Calciomercato Milan - c'è il piano per Chiesa : MilanO - E' un sogno e come tale va coltivato, ma in casa Milan hanno deciso di farsi trovare pronti se a fine stagione la Fiorentina dovesse decidere di cedere Federico Chiesa . Se il Milan ...

Calciomercato Juventus : idea Conte-Pirlo per la panchina se Allegri dovesse andar via : La nuova Juventus potrebbe ripartire da due ex bianconeri, ovvero Antonio Conte e Andrea Pirlo. Come si legge sul quotidiano torinese "Tuttosport", infatti, l'ex tecnico del Chelsea sarebbe il preferito di Fabio Paratici per sostituire Massimiliano Allegri, allenatore che sta ricevendo numerose critiche da parte dei tifosi della Juventus. Il vice di Conte potrebbe essere Andrea Pirlo il quale, però, non ha mia avuto un'esperienza da allenatore. ...

Calciomercato Juve : Asensio e Marcelo del Real andrebbero verso la Vecchia Signora : Le recenti sconfitte subite dal Real Madrid potrebbero fare la fortuna della Juventus, almeno dal punto di vista del mercato. Infatti, come mettono in evidenza diverse testate giornalistiche specializzate, molti degli attuali giocatori delle merengues, tra cui Isco, potrebbero diventare dei Reali obiettivi di Fabio Paratici per la prossima stagione. Anche perché, come ha dimostrato la partita di Champions League con l'Ajax, le scelte di Santiago ...

Calciomercato Roma - Under interessa all’Arsenal : Monchi ha fatto il prezzo : Calciomercato Roma, Under seguito in Premier – L’anno scorso fu una delle rivelazioni della stagione della Roma, in questa stagione nonostante un avvio promettente degli infortuni ne hanno condizionato gli ultimi mesi, tanto da tenerlo fuori per un periodo di tempo considerevole. Cengiz Under in casa Roma è dato in recupero ma le sue condizioni […] L'articolo Calciomercato Roma, Under interessa all’Arsenal: Monchi ha fatto il prezzo ...

Calciomercato Juventus : su Chiesa e Zaniolo ci sarebbe la concorrenza di Roma - Real e City : Una Juventus più giovane e più italiana. Il Calciomercato bianconero si potrebbe muovere in questa direzione la prossima estate e, tra i gioielli più brillanti presenti nella lista di Paratici, ci sarebbero Federico Chiesa della Fiorentina e Nicolò Zaniolo della Roma. Calciomercato Juventus: la Roma si tuffa su Chiesa Nell'analisi sulle trattative di Calciomercato della Juventus partiamo dall'ala viola che sta letteralmente esplodendo in questa ...

Calciomercato Juventus - Pistocchi : 'Allegri avrebbe già l'accordo con un club inglese' : Momento sicuramente non facile per la Juventus dopo la brutta sconfitta subita al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Due reti incassate in un secondo tempo sicuramente da dimenticare per la squadra di Massimiliano Allegri, quest'ultimo al centro di numerose critiche. La Juventus è comunque riuscita a vincere contro il Bologna in campionato, dopo una partita nella quale si sono sicuramente sentite le scorie di Madrid. A lunghi tratti, ...

Calciomercato Cagliari - Carli : «Barella? In caso di richieste forti ne prenderemo atto» : Cagliari - A Radio Sportiva è intervenuto il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli , che ha toccato in primis l'argomento classifica: "Sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato negli ultimi ...