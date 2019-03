Yao Ming | Il Mondiale in Cina servirà come quando sono andato in Nba

Kevin Garnett e il retroscena su Yao Ming : “il Team USA aveva messo una taglia sulla sua testa - dovevamo schiacciargli in faccia” : Kevin Garnett ha rivelato un curioso retroscena legato a Yao Ming: il Team USA aveva messo una ‘taglia’ di 1 milione di dollari per chi fosse riuscito a schiacciargli in faccia La storia del basket NBA è piena di retroscena rimasti sepolti per anni che, con il passare del tempo, vengono fuori, raccontati da alcuni dei protagonisti che fino a quel momento li hanno conservati gelosamente. Kevin Garnett, ex cestista dei Boston ...