Xylella | Centinaio | “In pochi mesi messe in campo misure concrete”

Xylella : “Il decreto Centinaio è un’ottima base di partenza - adesso focus su risorse - operai agricoli e piano salento” : “Tutto è perfettibile e migliorabile, ma bisogna partire dalle certezze ottenute grazie alla nostra mobilitazione e all’impegno del Ministro: col decreto Centinaio finalmente abbiamo tempi chiari per la risoluzione dei problemi, cioè i 60 giorni come limite massimo per la trasformazione del decreto in legge dello Stato, regole chiare per il contrasto al batterio della Xylella in zona contenimento e cuscinetto, la declaratoria per lo stato di ...

Xylella - Coldiretti : “Il decreto Centinaio è una scatola vuota” : “Il decreto sulle emergenze in agricoltura è una scatola vuota con molti obiettivi, pochi strumenti e ancor meno risorse, che delude le grandi aspettative che aveva generato nelle imprese duramente colpite da calamità senza precedenti su comparti strategici, dall’olio di oliva agli agrumi”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro ...

Xylella - Centinaio : “Presto all’Ue il piano di eradicazione” : Al Commissario Andriukaitis “abbiamo presentato tutte le azioni intraprese fino a oggi e il decreto sulla Xylella, l’ho rassicurato che la parte attuativa sull’eradicazione entrera’ nel decreto emergenze sul quale stiamo lavorando in questi giorni, glielo faremo avere sul tavolo appena possibile, e lo abbiamo invitato in Puglia per quando tutto sara’ operativo”. Cosi’ il ministro delle politiche agricole ...

Xylella - Centinaio : 'Il 26 febbraio decreto pronto da portare in Puglia' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Centinaio - ddl unico con emendamenti su Xylella e gelate : "La Xylella non aspetta la politica ma continua ad andare avanti", ha aggiunto il ministro, precisando che "proprio ieri abbiamo fatto delle riunioni insieme al Mef e stiamo cercando di trovare pi ...

Xylella - Abaterusso : "Il Ministro Centinaio dica quali sono le risorse realmente a disposizione" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...