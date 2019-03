Gigante Vlhova vince e beffa Shiffrin - Brignone quarta : Ormai ci ha preso gusto la slovacca Petra Vlhova che ha vinto in 2.24.69 lo slalom Gigante di cdm di Spindleruv Mlyn, nella Repubblica ceca, sulle nevi che una volta erano anche del suo Paese. Per lei e' la vittoria n.9 in carriera, in una gara fotocopia di quella che poche settimane fa le aveva dato il titolo mondiale ad Aare. Seconda anche oggi e'' infatti finita la tedesca Veronika Rebensburg in 2.24.80 e terza di nuovo l'americana Mikaela ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin vuole la coppa di gigante. Brignone per il podio - Goggia per ritrovare il feeling : Dopo la cancellazione di tutto il fine settimana a Rosa Khutor. La coppa del Mondo femminile di sci alpino si trasferisce in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche con sabato un gigante e domenica uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittoria di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Sci Alpino – Coppa del mondo - cancellato il supergigante femminile a Sochi : titolo alla Shiffrin per il terzo anno di fila : cancellato e posticipato a domenica 3 marzo il supergigante femminile di Sochi. Shiffrin vince aritmeticamente la Cdm Continua a imperversare la neve nella località di Sochi, sede delle Olimpiadi Invernali 2010. Dopo e cancellazioni delle prove nei giorni scorsi e il cambio di programma obbligato con la cancellazione della discesa di sabato, sostituita da un supergigante, è arrivata anche la cancellazione del supergigante, posticipato ...

Brignone e Shiffrin - gigante amaro : Forte di un contratto triennale, l'uomo che aveva portato Tina Maze alla conquista della coppa del mondo con record di punti nel 2014, ha cominciato a plasmare la ragazza dotata di forza fisica fuori ...

Sci alpino - Pagelle Gigante femminile Mondiali 2019 : Petra Vlhola si laurea - Rebensburg sciupa tutto - Shiffrin non al massimo - Brignone a metà : Il Gigante femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 non passerà alla storia per lo spettacolo espresso dalle atlete, quanto per le condizioni al limite (forse oltre) nelle quali hanno dovuto, loro malgrado, correre. Il vento fortissimo ha rovinato la scena alle protagoniste che hanno dovuto lottare in ogni modo per non perdere la giusta traiettoria, ma non ha limitato il talento cristallino di Petra Vlhova, sempre più al vertice dello ...

Sci - gigante Aare : Brignone solo quinta - la Vlhova è d'oro. Shiffrin 3ª e delusa : solo quinta Federica Brignone nel gigante mondiale di Aare : l'azzurra ha chiuso a +0.87 dalla slovacca Vlhova che si è messa al collo l'oro con una seconda manche da urlo. Battuta la Rebensburg che ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Petra Vlhova più veloce del vento è oro nel gigante davanti a Rebensburg e Shiffrin - 5a Brignone - out Goggia : Una medaglia d’oro che luccica e che va ad esaltare il talento di una grandissima fuoriclasse che sta sbocciando in maniera davvero notevole giorno dopo giorno. Petra Vlhova vince il gigante dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, superando proprio in extremis Viktoria Rebensburg, che fino a pochi metri dall’arrivo era quasi certa di avere vinto. Completa il podio Mikaela Shiffrin, che non è stata in grado di compiere la rimonta ...

Sci alpino - gigante femminile Mondiali 2019 : torna Mikaela Shiffrin da favorita - Federica Brignone punta ad una medaglia : Dopo l’odierna giornata di pausa, i Mondiali di sci alpino ad Are ripartono domani con il gigante femminile. Una gara che segna il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato discesa, combinata e team event proprio per preparare al meglio sia il gigante sia lo slalom, dove si presenta al cancelletto di partenza da assoluta favorita. La nativa di Vail si è imposta per tre volte in stagione in questa specialità ...

Mikaela Shiffrin ha vinto il supergigante di Åre - prima gara dei Mondiali di sci - davanti a Sofia Goggia : La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto il supergigante femminile di Åre, prima gara dei Mondiali di sci 2019. Shiffrin ha preceduto l’italiana Sofia Goggia di soli due centesimi al traguardo. Al terzo posto si è piazzata la svizzera Corinne Suter, distanziata

Shiffrin-Vlhova - un gigante per due : La Shiffrin non ha nascosto un gesto di stizza davanti al cronometro: è troppo abituata a stravincere ma questa volta - come in tanti altri casi in questo sport - ha dovuto dividere il successo con ...

Shiffrin-Vlhova ex-aequo gigante Maribor : ANSA, - Maribor, SLOVENIA,, 1 FEB - Una vittoria per due nel gigante sulla collina di Pohorje, alle porte di Maribor. C'e' stato infatti l'ennesimo successo dell'americana Mikaela Shiffrin - il 13/o ...