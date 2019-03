Napoli-Arsenal è anche “Febbre a 90” di Nick Hornby il manifesto di ogni tifoso

ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2019) Mi innamorai del calcio così come mi innamorai delle donne: improvvisamente, inesplicabilmente, senza pensare al dolore e allo sconvolgimento che avrebbero portato nella mia vita. È la frase emblema di, che meglio dialtra rappresenta lo scrittore inglese entrato nella leggenda sportiva per “Pitch Fever”, libro tradotto in italiano comea 90”, un vero e proprio cult per la beat generation degli Anni 80.non è solo sfida di nobiltà sportiva, mauna maniera di intrecciare calcio e letteratura. In una visione che accomuna l’emotività di uno sconfinato romanzo popolare.a 90” è la storia di undell’, ma èunper l’intero mondo dei “gunners”. Se andate a Londra, provate a scendere nella stazione di Piccadilly. È il quartiere radical chic, quello borghese, simbolo della moda new age, delle griffe e ...

