Le partite della 28ª giornata di Serie A

Calhanoglu carica il Milan : "Siamo vicini a fare partite come quella della Juve con l'Atletico" : Anche la Milano rossonera, dopo quella nerazzurra punta lo sguardo verso la Torino bianconera. E lo fa con rispetto e ammirazione. 'della Juventus prenderei la capacità di non farsi intimorire', aveva ...

F35 e Via della Seta sono le due nuove 'partite' che creano tensioni nel governo : Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha incontrato ieri l'ambasciatore Usa Lewis Eisenberg: una visita prevista da tempo, fissata dopo il viaggio negli Stati Uniti del sottosegretario alla presidenza ma fonti parlamentari del partito di via Bellerio riferiscono che sta aumentando il pressing americano nei confronti del governo. Dall'operazione Via della Seta agli F35 per finire al capitolo Huawei, con la possibilità di affidare al colosso ...

La Cassazione - con il Daspo vietate anche le partite della ‘Primavera’ : Novità importanti nelle ultime ore per quanto riguarda il calcio violento, in particolar modo il tifoso che viene sottoposto a provvedimento di Daspo non potrà assistere ad alcuna partita e nemmeno avvicinarsi nei pressi dello stadio, la decisione riguarda non solo le partite della prima squadra ma anche della Primavera. E’ il provvedimento deciso dalla Cassazione attraverso una sentenza depositata oggi che ha confermato la decisione ...

Basket - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Vitali e Abass luci nella foschia bresciana - grandi partite per Ruzzier e Moraschini : Anche la ventunesima giornata di Serie A è andata in archivio con tutte le sue otto partite spalmate su tre giorni e tanti differenti orari. L’Italia cestistica, quella dei giocatori, ha cercato di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori elementi, e lo ha fatto in particolare per ciò che riguarda gli esterni. La palma di miglior italiano del turno va a uno che la sua partita l’ha persa: è Luca Vitali. Il play della Germani Basket ...

Champions League calcio 2019 - orari e calendario della settimana. Come vedere le partite in tv e streaming : Le ultime quattro partite degli ottavi di Champions League 2018-2019 si disputeranno nei giorni di martedì e mercoledì: sarà l’occasione ideale per dare alla massima manifestazione calcistica europea le ultime partecipanti ai quarti di finale prima del sorteggio. Si comincerà col ritorno tra Manchester City e Schalke 04, con gli inglesi che difendono il 2-3 arrivato in Germania, e tra Juventus e Atletico Madrid, con i bianconeri obbligati ...

Risultati Serie B - formazioni ufficiali e diretta LIVE delle partite della 28giornata : ASCOLI-LIVORNO 0-0 LIVE ASCOLI, 4-3-1-2, : Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Padella, D'Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Rosseti LIVORNO, 3-4-1-2, : Zima; Gonnelli, Di Gennaro, ...

Le partite della 27ª giornata di Serie A : Inizia stasera con l'anticipo Juventus-Udinese mentre domani sera si giocheranno Parma-Genoa e Chievo-Milan

Serie A calcio - il calendario della 27^a giornata (9-10 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Si sta per aprire un nuovo capitolo nella Serie A di calcio 2019, precisamente con la 27esima giornata del massimo campionato del Bel Paese, che tra le dieci sfide proporrà anche il big match tra Fiorentina e Lazio, mentre Milan e Inter proseguiranno il loro confronto a distanza per la terza posizione, affrontando rispettivamente Chievo Verona e SPAL. Tutte le sfide saranno trasmesse tra Sky e DAZN, proprietarie dei diritti televisivi del ...

Bordeaux - lo strano infortunio di Sankharé : costretto a saltare tre partite per colpa della… barba : Il giocatore del Bordeaux ha dovuto saltare tre partite per colpa di un’infezione patita dopo il trapianto di barba Stranezze in casa Bordeaux, dove Younousse Sankharé ha saltato tre partite per colpa della… barba. Proprio così, il centrocampista senegalese si è sottoposto ad un trapianto per aumentare la peluria sul proprio viso, incappando però in alcuni effetti indesiderati. Secondo quanto riferito dall’Equipe, ...

Champions League 2019 - orari e partite della settimana. Come vederle in tv e streaming. I match visibili in chiaro sulla RAI : Torna l’appuntamento con la Champions League di calcio 2019: vanno a completarsi gli ottavi di finale, con le partite di ritorno (divise ovviamente in due settimane diverse, con appuntamenti al martedì e al mercoledì). Tra domani e dopodomani in scena quattro incontri: andiamo a scoprire gli orari e le partite della settimana, Come vedere in TV e in streaming le sfide. Martedì 5 marzo 2019 21.00 Real Madrid-Ajax (andata 2-1) in tv su Sky ...

Champions League calcio 2019 - orario e programma delle partite della settimana. Come vederle in tv e streaming : Nella stessa settimana in cui andrà in scena l’andata degli ottavi di Europa League si giocherà il ritorno dei primi quattro ottavi della Champions League: per l’Italia sarà in campo la Roma. Si inizierà domani sera con le sfide tra Real Madrid e Ajax, con gli spagnoli che all’andata hanno espugnato il campo degli olandesi per 2-1, mentre nel match tra Borussia Dortmund e Tottenham gli inglesi partiranno dal 3-0 dei primi 90 ...

Calendario Premier League - gli orari delle partite della 28giornata : ... mercoledì 27 febbraio, ore 20:45 Crystal Palace-Manchester United, mercoledì 27 febbraio, ore 21 Liverpool-Watford , mercoledì 27 febbraio, ore 21 , differita alle ore 24 su Sky Sport Football, ...