Inter | Spalletti | La squadra sarà all' altezza Nainggolan non ci sarà

Inter - Spalletti : «Milan squadra forte. Dobbiamo tornare a giocare e lottare» : APPIANO GENTILE - "Bisogna tornare a giocare e lottare anche se c'è poco tempo" . Luciano Spalletti analizza le difficoltà dell'Inter dopo l'eliminazione in Europa League contro l'Eintracht ...

Spalletti : «Per l’Inter fondamentale è entrare tra le prime quattro» : «Per noi l’obiettivo è entrare tra le prime quattro, se possibili terzi o secondi. Ma la cosa fondamentale è entrare nelle prime quattro e qualificarci in Champions». Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. «Dispiace per la sconfitta in Europa League – ha aggiunto – […] L'articolo Spalletti: «Per l’Inter fondamentale è entrare tra le ...

Inter - Spalletti : "Proviamo a vincere il derby - 4° posto fondamentale" : Archiviata la delusione per l'eliminazione dall'Europa, Luciano Spalletti cerca il pronto riscatto nel derby. "E' importante che la squadra riacquisti le capacità di giocare e lottare, anche se c'è ...

Inter - Spalletti : "Importante ma non decisiva. Nainggolan non ci sarà" : Luciano Spalletti si prepara a un derby fondamentale, per raddrizzare una stagione che, tra caso-Icardi e un calo di rendimento della rosa, ha complicato non poco la situazione di classifica. Il ...

Milan-Inter - Spalletti in conferenza stampa : “Voglio reazione. Radja out” : MILAN INTER, Spalletti e il rischio esonero – Potrebbe essere l’ultima conferenza stampa di Luciano Spalletti da allenatore dell’Inter. Il tecnico toscano è dato da molti sulla graticola dopo la cocente eliminazione in Europa League, che fa seguito ad un periodo di forma non entusiasmante, e potrebbe pagare a caro prezzo un’eventuale sconfitta (con brutta […] L'articolo Milan-Inter, Spalletti in conferenza stampa: ...

Repubblica - le indiscrezioni sulla crisi dell'Inter : lite furibonda tra Icardi e Spalletti : L'Inter sta attraversando un periodo di crisi profonda che rischia di trasformare questa stagione in un'annata fallimentare. I nerazzurri, dopo essere usciti alla fase a gironi di Champions League ed eliminati ai quarti di finale di coppa Italia, giovedì sono stati eliminati anche agli ottavi di finale di Europa League per mano dell'Eintracht Francoforte. Ora resta solo la qualificazione in Champions League, altro obiettivo a rischio. L'Inter, ...

Verso Milan-Inter - la conferenza di Spalletti LIVE : Fuori dall'Europa e con la qualificazione in Champions League sempre più in bilico, Luciano Spalletti spera in una grande reazione dei suoi ragazzi nel derby di domenica sera contro il Milan. Il ...

Inter - ecco come Luciano Spalletti ha aumentato i problemi : la sentenza di Fabrizio Biasin : Questo articolo è subdolamente architettato per puntare il dito: «È colpa di Tizio», «no, di Caio». Funziona sempre così: quando le cose precipitano noialtri avvoltoi ci tuffiamo sul moribondo di turno. Nel caso specifico si parla di Inter ed è veramente difficile pensare che il disastro attuale sia

Inter - ecco quanto costa l'addio di Spalletti : La Gazzetta dello Sport rivela che l'addio di Spalletti e il suo staff, in scadenza nel 2021, costerebbe all' Inter circa 25 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il presidente Zhang , pronto a cambiare guida ...

Spalletti-Inter - decisivo il derby : in lizza Mourinho - Conte ed Allegri : Sarà un match decisivo quella che vedrà affrontarsi domenica 17 marzo alle ore 20:30 Milan-Inter, soprattutto in casa nerazzurra. D'altronde gli strascichi che arrivano dopo le recenti brutte prestazioni della squadra di Spalletti (con l'apice raggiunto con la sconfitta in casa in Europa League contro l'Eintracht Francoforte, che ha visto l'Inter uscire dalla competizione europea) sono assai pesanti ed il derby di Milano potrebbe costare caro a ...

Milan Inter formazioni probabili - le scelte di Gattuso e Spalletti : Milan Inter formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 28^ giornata del campionato tra oggi e domenica 17 marzo. Domenica alle 20.30 scenderanno in campo Milan e Inter: il derby sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e […] L'articolo Milan Inter formazioni probabili, le scelte di Gattuso e Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Inter boom - rottura insanabile : la società opta per decisioni drastiche via Spalletti - Icardi e Perisic : L’estate dell’Inter sarà bollente: rivoluzione nella guida tecnica e negli uomini, Icardi e Perisic andranno via assieme a Spalletti Le ultime indiscrezioni che trapelano da casa Inter sono davvero di quelle altisonanti. La società nerazzurra si appresta a prendere decisioni davvero drastiche per sanare una situazione che sta assumendo contorni clamorosi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico Luciano Spalletti ...

Inter - Bucchioni svela : Zhang furibondo con Icardi - Spalletti via : L’eliminazione in Europa League contro l’Eintracht Francoforte fa discutere non poco in casa Inter. I nerazzurri hanno dovuto affrontare il match di ritorno contro i tedeschi in piena emergenza. A far rumore però è stata soprattutto l’assenza di Mauro Icardi. L’ormai ex capitano ha continuato a lavorare a parte, non mettendosi a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Una situazione che sta cominciando a indispettire anche i ...