Cagliari | muore un tifoso sugli spalti | gli ultrà della Fiorentina urlano ' Devi morire'

(Di sabato 16 marzo 2019) Tragedia ieri sera a, precisamente alla Sardegna Arena, dove si stava disputando la partita valida per la 28esima giornata del campionato di calcio di Serie A, tra la squadra sarda e la. È successo tutto nei minuti conclusivi del match. All'improvviso, in curva, undi 45 anni, Davide Atzori, che era in compagniamadre esorella, ha avuto un malore, probabilmente un attacco cardiaco. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma i sanitari non hanno neanche fatto in tempo a portarlo in ambulanza, poiché lo sfortunatoè deceduto nel giro di pochissimo tempo. È stato quindi ricoperto con un telo bianco ai piedicurva. Ma la denuncia che lanciano i tifosi delè pesante: infatti, alcuniospiti, mentre l'uomo veniva disperatamente soccorso, avrebbero gridato "" proprio all'indirizzo di Atzori. Come riporta la Gazzetta ...

