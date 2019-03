Bilancio | sanità e ' regionali' | Daniele Marinelli attacca Caruso e annuncia proposte

Bolzano - consiglio provinciale impugna il Bilancio dello Stato : norme in ambito sanitario “violano Autonomia” : Le norme in ambito sanitario contenute in due commi dell’articolo 1 “vanno oltre le competenze dello Stato nella Provincia autonoma di Bolzano“. Per questo motivo, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher (Svp), il consiglio provinciale ha approvato l’impugnazione del bilancio 2019 dello Stato. Parte dell’articolo 1 sono ritenute in contrasto con le disposizioni dello statuto di Autonomia ...