Agricoltura | Centinaio | “Per il rilancio servono progetti e controlli che garantiscono la

Centinaio : Biogas e biometano fondamentali per futuro Agricoltura : Roma, 28 feb., askanews, - Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà trasformazioni senza precedenti in tutti i settori della nostra ...

Agricoltura - Ministro Centinaio : “Sui vitigni resistenti non bisogna far confusione con gli OGM” : “Se la scienza e la ricerca mettono a disposizione del mondo agricolo innovazione non vedo perché rinunciare. Abbiamo detto no agli Ogm e poi ci ritroviamo ad essere importatori secchi di produzioni che contengono organismi geneticamente modificati. Sui vitigni resistenti non bisogna far confusione con gli Ogm, e qualcuno lo sta già facendo“: lo ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ...