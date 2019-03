The Division 2 disponibile da oggi

gamerbrain

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s The2 è orasulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC, nelle versioni Standard, Gold, Ultimate e Collector’s Edition.Nei panni di un veterano dellae, i giocatori potranno lottare per riprendere il controllo di una Washington D.C. post-pandemica, da soli o in coop per 4 giocatori, attraverso una campagna memorabile.Mentre si fanno largo in una ricostruzione 1:1 di Washington D.C. in cui folli fazioni combattono per prendere il controllo della città, i giocatori scopriranno un mondo vivo e realistico, ricco di persone e attività da svolgere.Gli Agenti respingeranno le fazioni nemiche per ridurre la loro influenza sui quartieri, permettendo ai cittadini di rafforzarsi e fornire maggiore supporto ai giocatori. Per portare a termine questa ...

cyberanimax : - SerialGamerITA : Tom Clancy’s The Division 2: disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One #thedivision2 #ubisoft - VideoGamersITA : The Division 2 arriva oggi in Europa su PC, PS4 e Xbox One - Everyeye Videogiochi -