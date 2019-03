Siglato accordo di collaborazione tra INGV e ENAC

Promenzio fa suo il Codice etico di Civico 17 : Siglato accordo con Civico e popolare : Non i nomi, le poltrone, gli affari: al Codice etico offerto alla Politica locale risponde 'presente' proprio Promenzio. E a Promenzio ora si chiede di onorare, come certamente farà, lo spirito della ...

Lanificio Subalpino - Siglato accordo con nuovi soci. Il 18 incontro con i sindacati : Il 40% delle quote del Lanificio Subalpino di Cerreto Castello è in mano a Orditura Rosa e Tessitura Rosa di Camburzano. Per ora. Garantita la continuazione dell'azienda, da valutare con i sindacati ...

Pmi - Siglato l'accordo Ue a favore di una quotazione semplificata : "Tenuto conto dell'importanza nell'economia reale delle pmi", ha sottolineato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis , "bisogna far sì che le pmi beneficino delle migliori ...

Sicilia - Siglato accordo Regione-Conai su raccolta differenziata : Palermo, 27 feb., askanews, - siglato l'accordo Regione Sicilia-Conai sulla raccolta differenziata. A Palazzo d'Orleans l'ente regionale guidato dal presidente Nello Musumeci e il Consorzio nazionale ...

La carica dei 25mila per Lotto : «Portato turismo fuori stagione» Siglato accordo per il super ticket - FOTO - : Coniugare cultura e turismo è un volano per l'economia. Siamo riusciti a dare un forte messaggio di destagionalizzazione del turismo attraverso un'esposizione che ha portato indotto anche nelle città ...

Emiliano Sala - Nantes chiede al Cardiff 16 milioni : accordo Siglato 2 giorni prima della scomparsa : Il Nantes ha chiesto al Cardiff il pieno pagamento del cartellino di Emiliano Sala , che si trovava a bordo dell'aereo precipitato nello stretto della Manica meno di tre settimane fa. Il trasferimento ...

Dovevamo sconfiggere i talebani. Dopo mille miliardi spesi Siglato l’accordo di pace. Con chi? Con i talebani! : Quando ci dicono “aiutiamoli a casa loro”, facciamoci il segno della croce. Si sia trattato di esportare il benessere o la democrazia, l’esito è stato sempre catastrofico. Diciotto anni fa, Dopo le Torri gemelle, gli Stati Uniti decisero di dare una virile lezione al mondo e chiamò l’Occidente a sistemare una volta per tutte i barbari aggressori. Furono presi di mira i talebani e quindi fu decisa l’invasione dell’Afghanistan per combattere la ...

Conte ad Abu Dhabi : Siglato l'accordo tra Eni e Adnoc - ha valore strategico per l'Italia : ...''l'attenzione particolare a tutti i processi che riducono la componente carbonica'' e la ''spiccata attenzione alla promozione di tecnologie low carbon e rinnovabili e allo sviluppo di un'economia ...

Conte - Siglato accordo Eni-Adnoc : ANSA, - ROMA, 27 GEN - "Oggi ad Abu Dhabi è stato firmato un importante accordo tra Eni e Adnoc, con cui Eni acquisisce la quota del 20% del quarto complesso di raffinazione al mondo, che sarà orientato a una tecnologia low carbon. Si tratta dell'operazione più rilevante mai condotta in Eau da un investitore straniero in campo energetico". Lo afferma il premier Giuseppe ...

Usa - Siglato accordo temporaneo per mettere fine a shutdown record. Doppia sconfitta per Trump - Nancy Pelosi ancora vincente : Due a zero a favore di Nancy Pelosi. Il braccio di ferro con il presidente americano sullo shutdown è finito così: con una Doppia vittoria politica a favore della deputata italoamericana, dal tre gennaio di nuovo in controllo della Camera. Nel giro di due giorni la 78enne ha avuto la meglio sul 72enne Donald Trump, costringendolo prima a posticipare il discorso sullo stato dell'unione e poi ad accettare di riaprire il governo federale senza in ...

Usa - Siglato accordo temporaneo per mettere fine a shutdown record. Doppia sconfitta per Trump - Pelosi ancora vincente : Due a zero a favore di Nancy Pelosi. Il braccio di ferro con il presidente americano sullo shutdown è finito così: con una Doppia vittoria politica a favore della deputata italoamericana, dal tre gennaio di nuovo in controllo della Camera. Nel giro di due giorni la 78enne ha avuto la meglio sul 72enne Donald Trump, costringendolo prima a posticipare il discorso sullo stato dell'unione e poi ad accettare di riaprire il governo federale senza in ...

Cyber security - Siglato accordo tra Cy4gate e iCTLab : Roma, 25 gen., askanews, - Cy4gate e iCTLab hanno stipulato un accordo di collaborazione allo scopo di integrare le rispettive aree di competenza scientifica e professionale per rispondere in modo ...