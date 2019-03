Palermo | omicidio padre e figlio allo Zen | notte di interrogatori

Palermo : omicidio nel centro storico - la vittima è il rapinatore : Palermo , 12 mar. (AdnKronos) - E' il rapinatore di un minimarket la vittima dell' omicidio avvenuto poco fa in via Maqueda a Palermo . Sul luogo la Polizia di Stato che sta eseguendo i primi rilievi. Molto confusa, al momento, la dinamica. Ferite anche due persone. Ma si sa che la vittima avrebbe tent

Palermo - omicidio in pieno centro : omicidio all'alba di oggi nel centro storico di Palermo . Dalle prime frammentarie notizie si è appreso che la vittima sarebbe un presunto rapinatore, ancora da identificare. Feriti un dipendente e un ...

Palermo : omicidio dell'Acquasanta - sconto di pena per donna che uccise il vicino : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - sconto di pena, in appello, per Alessandra Ballarò, la giovane palermitana di 21 anni accusata di avere ucciso il 7 ottobre 2017 il vicino di casa e ferito gravemente il fratello di quest'ultimo. Oggi la seconda sezione della corte d'assise d'appello di Palermo ha cond