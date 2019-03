Omicidio Biagi | l’ex Br Boccaccini chiede riduzione della pena Il figlio | “Sconti tutto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Simone, uno dei brigatisti giudicati colpevoli dell’assassinio del giuslavorista Marcoe condannato anche a Roma per altre vicende legate all’attività terroristica, ha chiesto una. Il caso si è discusso davanti alla Corte di assise di appello di Bologna, che si esprimerà nei prossimi giorni. La notizia arriva a pochi giorni dal diciassettesimo anniversario dell’agguato, avvenuto il 19 marzo 2002 quando un commando delle Nuove Br aspettòsotto casa e lo ammazzò a colpi di pistola. Ilminore di, Lorenzo, in un’intervista al dorso bolognese di Repubblicache “non venga ridotta la, i brigatisti rossi che hanno ucciso mio padre devono scontare tutta la condanna, altrimenti significa che non viene fatta giustizia un’altra volta, dopo il casomancata scorta al mio babbo”.Condannato a ...

