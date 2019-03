Mamma inietta il suo sangue al figlio di 5 anni e lo avvelena | «L' ho fatto perché lo

Mamma inietta il suo sangue al figlio di 5 anni e lo avvelena : 'I medici lo curavano male' : Crede che i medici non lo curino bene , così inietta il suo sangue al figlio . Elizabeth Malone, 29 anni, ha ammesso di aver avvelenato il figlio di 5 anni, invalido e ricoverato in ospedale, dopo ...