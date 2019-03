In corteo per l' ambiente ma impreparati Cambia il clima? A causa dello

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) La domanda è lecita: in migliaia di studenti oggi sono scesi in piazza in molte città italiane (e del mondo) per la difesa dell'. Legittimo e magari pure lodevole. Quanto se sanno però gli studenti/manifestanti dimentitici?Il Messaggero è andato in piazza a Roma per fare alcune domande sulagli studenti in piazza. "Manifestiamo per il futuro dell'ecologia", dice un ragazzo. Ma quando la giornalista gli chiede "cosa sono imentitici", il giovane risponde così: "Non mi faccia queste domande. Aspread e delle emissioni di gas serra...". E ancora: "Il buco dell'ozono? Abbiamo danneggiato lo strato di ozono... ma perché una interrogazione scolastica? Io ho 4 e mezzo in scienze". Sul buco dell'ozono non sono tanti gli intervistati in grado di spiegare esattamente cosa sia: "Mi prendi impreparato", dice qualcuno; "Non mi avventuro su questo", ...

