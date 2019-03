Global Strike for Future | il WWF | “I leader mondiali non affrontano l’emergenza plastica

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Ihanno clamorosamente fallito nel loro impegno per un’azione efficace contro la crisi sempre più acuta dovuta all’inquinamento dae non ascoltano la società civile”, questo dichiara il WWF al termine della Quarta Assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente (UNEA-4), conclusasi senza decisioni significative per contrastare l’inquinamento marino da, proprio quando in tutto il mondo i giovani scendono in piazza in tutto per chiedere azioni efficaci contro il cambiamento climatico. Una risoluzione, approvata il 15 marzo a conclusione dell’incontro di UNEA-4 (il più importante organismo decisionalee sull’ambiente) svoltosi a Nairobi a partire dall’11 marzo, che ha mancato di avviare il processo per la definizione di un trattato legalmente vincolante all’inquinamento marino da, come richiesto dal WWF. Un risultato questo che si è avuto ...

