Gli alunni di Montefalco e Castel Ritaldi in piazza per il primo sciopero globale per il

Ferla - legalità : oggi l'incontro della Polizia con Gli alunni dell'Istituto Comprensivo 'Valle dell'Anapo' : I Poliziotti sono stati ricevuti dal Dirigente Scolastico Daniela Frittitta , dal corpo docente e dagli alunni con i quali hanno affrontato tematiche legate al mondo del web e delle piattaforme ...

Gli alunni della "Poidomani" di Modica in visita dai Carabinieri : visita degli alunni della scuola Poidomani di Modica alla Compagnia dei Carabinieri di Modica. Ad accoglierli il Comandante, Capitano Ferrante

Salute : nel Lazio troppi dolci e poca frutta per Gli alunni delle medie : Si sentono in buona Salute ma, ‘scavando’, si scopre che mangiano poca frutta e verdura, saltano spesso la coLazione e bevono poca acqua. È il profilo degli stili di vita dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del Lazio che hanno partecipato al progetto ‘Sano chi sa’, realizzato dalla Regione Lazio – Area Promozione della Salute e Prevenzione – Direzione Salute e ...

Mattino 5 : quando Gli insegnanti 'amano' Gli alunni. E' giusto? : A Mattino 5 si affronta il caso di cronaca di una insegnante che ha avuto una relazione con un ragazzino di 14 anni. La donna è rimasta incinta e il padre è proprio l'alunno appena 14enne. Qual è il confine tra la legalità e l'...

Maltrattamenti aGli alunni - obbligo di dimora per due maestre nel Vibonese : Vibo Valentia, 13 marzo 2019 - Insulti, urla, minacce e botte ai bambini della prima elementare. Nel Vibonese l'ennesimo caso di maestre che in classe usano metodi coercitivi e violenti, stavolta nei ...

Il collegio 3 - Gli alunni promossi e bocciati : Si chiudono i battenti della terza edizione de Il collegio, l'esperimento nel docu-reality di Rai 2 avrà portato benefici alla vita e al comportamento dei 14 allievi rimasti in corsa fino alla fine? Vedremo. Nell'ultima puntata che conclude l'esperienza non sono mancati i colpi di scena come ad esempio l'espulsione anzitempo delle sorelle Cora e Marilù Fazzini per un comportamento indisciplinato che il preside non ha avuto problemi a ...

Il progetto EEE porta Gli alunni del liceo "Calasanzio" di Carcare al CERN di Ginevra : 'Il CERN è di tutti' è il motto che ci ha accompagnati durante il nostro soggiorno; una lampante prova di come la scienza riesca ad abbattere muri tra etnie diverse, rendendoci cittadini di un mondo ...

Monreale - bufera sulla maestra-candidata. Gli alunni in coro : “Vota Antoné”. La dirigente : “Accertamenti in corso” : “Vota Antoné senza chiederti il perché”. Antoné è la maestra Antonella Lo Presti, finita nella bufera per un video di sedici secondi dove si vede una classe di bambini dell’istituto “Morvillo” ripetere a squarciagola lo slogan a sostegno dell’insegnante candidata alle elezioni amministrative a Monreale. La notizia è stata pubblicata stamattina dal Giornale di Sicilia, ma nel giro di qualche ora il filmato è rimbalzato sui social ed è girato su ...

SCUOLA/ "Mixed reality" - Byod e Aurasma : quando i docenti distruggono Gli alunni : Corsi di aggiornamento per docenti che spacciano il Nulla per sapere professionale ma, quel che è peggio, sembrano fatti apposta per distruggere il soggetto

"Senza catene" " esposta l'opera deGli alunni del liceo artistico "Bernardino Di Betto" contro la violenza sulle donne : UMWEB, Perugia. Nella Giornata Internazionale della Donna un messaggio di speranza per il futuro arriva dai ragazzi della classe V°E del liceo artistico "Bernardino Di Betto", che dopo più di un anno ...

Ex Ilva - le mamme deGli alunni del rione Tamburi occupano il Comune : “Il sindaco ci riceva. Chiuda fabbrica - non le scuole” : “Se il sindaco non ci riceve venerdì torneremo con i bambini”. È l’ultimatum della mamme di alcune bambini che frequentano le due scuole del rione Tamburi a Taranto. I plessi sono stati chiusi in via precauzionale dal primo cittadino Rinaldo Melucci in attesa degli accertamenti sui rischi corsi dai piccoli alunni nelle strutture a pochi metri non solo dall’ex Ilva e quindi dalle sue emissioni, ma anche dalle cosiddette ...

Ex Ilva - le mamme deGli alunni del rione Tamburi occupano il Comune : “Il sindaco ci riceva o torniamo con i bambini” : “Se il sindaco non ci riceve venerdì torneremo con i bambini”. È l’ultimatum della mamme di alcune bambini che frequentano le due scuole del rione Tamburi a Taranto. I plessi sono stati chiusi in via precauzionale dal primo cittadino Rinaldo Melucci in attesa degli accertamenti sui rischi corsi dai piccoli alunni nelle strutture a pochi metri non solo dall’ex Ilva e quindi dalle sue emissioni, ma anche dalle cosiddette ...

Sit In del Sinalp in difesa degli Assistenti all´igiene personale deGli alunni disabili e per il diritto ad una assistenza professionale dei ... : ...assoluto silenzio della politica verso un comparto perno di una vera integrazione dei ragazzi disabili. Solo dando dignità professionale a chi si occupa dei disabili si potrà ottenere la loro vera ...

Scuola. Dati positivi per le iscrizioni deGli alunni all'Istituto Ravenna - Cervia e al Cervia 3 : ... vi sono corsi per la certificazione Ket, Trinity, Inglese potenziato, ECDL, chitarra, canto corale ed attività motoria con il progetto ministeriale Scuole Aperte allo Sport" dice la signora Fusconi.