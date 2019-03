Formula 1 | Gran Premio d' Australia | come vederlo in Tv e in Streaming

Formula 1 - Gran Premio d'Australia in diretta tv su Sky : gara domenica 17 marzo 2019 : Il Mondiale 2019 di Formula 1 riparte dal Circuito di Melbourne, con il Gran Premio d’Australia che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). In pista la nuova Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc al volante. L'avversario da battere rimane il 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton, gli altri nomi da tenere in considerazione, sulla carta, sono Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi in Alfa ...

Calendario Formula 1 : le date e gli orari di tutti i Gran Premi del 2019 : La Formula 1 sta per scaldare i motori in vista della stagione 2019. Il Mondiale 2018 aveva confermato Hamilton e la Mercedes davanti a tutti, con Ferrari e Vettel costretti ad inseguire. Negli ultimi ...

Formula 1 - dal 2019 un punto all'autore del giro più veloce nei Gran Premi : Ora ufficiale. A tre giorni dalle prime indiscrezioni, la Fia ha ufficializzato l assegnazione di un punto in classifica al pilota che avr effettuato il giro pi veloce in un Gran Premio di Formula 1 . ...

Formula 1 : domenica il Gran Premio d'Australia - gara in diretta tv e streaming su Sky : Dopo i primi giri di pista effettuati dalle varie monoposto nei test pre-stagione di Barcellona è ormai ora di iniziare a fare sul serio per la Formula 1. domenica 17 marzo il circuito Albert Park di Melbourne ospiterà infatti il Gran Premio d'Australia, la prima delle 21 gare previste dal calendario del mondiale F1. I favoriti: Ferrari e Mercedes davanti, Red Bull con l'incognita Honda Dopo due intense settimane di test è emerso ancora una ...

Gran Premio Nuvolari - si ritorna a Formula storica per 2019 : Il parco agroalimentare Fico Eataly World, location simbolo della tradizione culinaria italiana nel mondo, ospiterà la cena inaugurale. Poi, il pernottamento nei migliori alberghi del capoluogo ...

Comune Roma : via a tavolo mobilità Eur per gran premio Formula E : Roma – Si e’ svolto questo pomeriggio a Roma, presso la sala della Piccola Protomoteca del Campidoglio, l’incontro previsto fra i Mobility Manager e referenti delle aziende del quartiere Eur, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e grandi Eventi cittadini, Daniele Frongia, l’assessorato alla Citta’ in Movimento, i tecnici degli uffici di Roma Capitale per la Mobilita’ e gli organizzatori di Formula ...

Formula 1 - Mick Schumacher : 'E' difficile essere il figlio del più grande' : Al di là di questo, però, avere il supporto di tante persone in giro per il mondo non può essere affatto una cosa negativa e sono grato per questo". Per il 19enne Mick la prossima stagione sarà ...

Video/ Formula 1 - Gran Premio Francia 2018 : highlights della gara - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1, Gran Premio Francia 2018: gli highlights della gara, la classifica piloti e costruttori. Vince Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes sorpassa ancora Sebastian Vettel