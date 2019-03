Emergenza clima e ambiente | ne ‘Le tre ecologie’ la necessità di una ecosofia per

Global Strike for Future : il 15 marzo il mondo scende in piazza per l’Emergenza clima : Il futuro del pianeta è in serio pericolo e in assenza di un cambio di rotta decisivo, le conseguenze dei cambiamenti climatici in corso non tarderanno a manifestarsi in tutta la loro potenza devastante. Lo sa bene Greta Thunberg, la piccola coraggiosa attivista svedese che ha fatto della lotta ai mutamenti climatici una ragione di vita. Dalle sue parole, dai suoi scioperi, dal suo esempio è nato il movimento pacifico dei Fridays for Future o ...