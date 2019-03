Conclusa la seconda sessione della XIII APN | Li Keqiang | Fiducioso sul futuro

'Non mentire' è il remake di Liar : prima stagione Conclusa nel 2017 - seconda in arrivo : La miniserie Non mentire, andata in onda a partire dal 17 febbraio su Canale 5, è il remake italiano della prima stagione di Liar, serie tv britannica-statunitense, il cui finale è già stato visto in Usa e in Gran Bretagna alla fine del 2017 e in Italia a febbraio 2018. Perciò, abbiamo la stessa storia e gli stessi personaggi, lo stimato chirurgo Andrew Earlham accusato di stupro dalla professoressa Laura Nielson. La serie, creata dagli stessi ...