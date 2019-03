Alpine Ice Driving Experience

Alpine : al via l’Ice Driving Experience - 15 fortunati clienti hanno partecipato al corso di guida su ghiaccio [GALLERY] : Alpine: al via l’ Ice Driving Experience Groupe Renault è lieta di annunciare che il 9 e 10 Marzo presso il ghiacciodromo di Livigno (SO) è stato organizzato da Alpine Center Italia il primo corso di guida su ghiaccio, in collaborazione con la società PFA Racing. A partecipare al corso sono stati 15 clienti che, grazie ad un team di professionisti ed esperti del settore, hanno potuto testare e sfruttare le potenzialità del veicolo in ...