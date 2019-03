Via della Seta, Conte riferisce martedì

Si terrannoalle 10.30 le comunicazioni del presidente del Consigliosulla Viaterrà le comunicazioni inmporanea con quelle sul prossimo Consiglio Ue. I gruppi parlamentari che lo vorranno dovranno presentare 2 distinte risoluzioni, che verranno votate dall' Assemblea separatamente.(Di giovedì 14 marzo 2019)

valigiablu : Cambiamento climatico, le nuove generazioni in piazza in tutto il mondo contro l’inerzia della politica… - Montecitorio : Favorevoli 456, nessun contrario. La Camera approva in via definitiva l'istituzione della Rete nazionale dei regist… - fattoquotidiano : Via della Seta, Mattarella: “Intesa molto meno pregnante di altri accordi presi da Ue, 5G non è nel memorandum” -