Thegiornalisti | il 7 settembre il concerto-evento al Circo Massimo

Thegiornalisti saranno in concerto al Circo Massimo di Roma a settembre : #LOVEal Massimo The post Thegiornalisti saranno in concerto al Circo Massimo di Roma a settembre appeared first on News Mtv Italia.

Biglietti in prevendita per i Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma a settembre 2019 : prezzi per #LoveAlMassimo : Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma: non era un'ipotesi priva di fondamento né uno scherzo di Tommaso Paradiso, frontman del gruppo. A poche ore dalle voci sulla possibilità di un concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma giunge la conferma ufficiale: è tutto vero, e c'è una data. Il prossimo 7 settembre 2019, i Thegiornalisti si esibiranno in concerto al Circo Massimo e i Biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore ...