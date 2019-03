SCIOPERO 15 MARZO | STUDENTI PER CLIMA Mezzi pubblici | tilt Atm-Atac? Orari piazze

SCIOPERO Mondiale per il Futuro – 15 Marzo 2019 : Il 15 Marzo 2019 vi sarà lo Sciopero Mondiale per il Futuro, per fare appello per una politica climatica più ambiziosa a livello globale, europeo e nazionale. Gli scienziati ci hanno già dato diversi campanelli di allarme, (IPCC) Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, prevede che, se continuiamo al ritmo attuale e superiamo di 1,5°C l’aumento di temperatura media globale rispetto al periodo pre-industriale, vari feedback ...

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo SCIOPERO del 15 marzo per l’ambiente : ecco come partecipare : “Abbiamo certamente bisogno della speranza. Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione”. È sulla scia di queste parole di Greta Thunberg che hanno preso avvio dalla scorsa estate, in Europa e non solo (qui la mappa Globale), i cosiddetti “Fridaysforfuture”: raduni, sit in, manifestazioni ogni venerdì di fronte alle istituzioni locali (come sedi di regioni o comuni), per protestare contro l’inazione e l’inerzia rispetto ...

Friday for Future - 15 marzo : anche in Italia lo SCIOPERO degli studenti contro il cambiamento climatico - : Il 15 marzo niente scuola o università per i ragazzi di tutto il mondo, che chiedono impegni concreti per preservare il pianeta nell'ambito dell'iniziativa "Fridays for Future", lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg

SCIOPERO clima 15 marzo - Mercalli : "Sia primo passo di una mobilitazione globale" : Roma, 14 marzo 2019 " "E' una scossa salutare, attesa, necessaria. Ma si vogliono produrre risultati, se si vuole che non diventi un atto di mera testimonianza, lo Sciopero sul clima non resti un atto ...

SCIOPERO venerdì 15 marzo di studenti e docenti / In piazza per il clima : gli orari : Sciopero di studenti e docenti per il clima, venerdì 15 marzo. In piazza per il clima in tutta Italia: ecco l'elenco delle città e l'orario

Lo SCIOPERO per l’ambiente - ecco cosa succede venerdì 15 marzo anche in Italia : Non solo Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che dal 20 agosto del 2018 ha protestato, in sciopero scolastico, seduta di fianco al parlamento svedese, per sostenere il movimento ambientalista. Dopo di lei migliaia di studenti in decine di città nel mondo si sono dati appuntamento ogni venerdì. Questo venerdì 15 marzo il movimento diventa globale con marce, manifestazioni e flash mob in tutto il mondo. Mostrare la priorità ...

Scuola - SCIOPERO di studenti e docenti venerdì 15 marzo : in piazza per il clima in tutta Italia : studenti, docenti e personale ATA scendono in piazza domani, venerdì 15 marzo, per manifestare contro i cambiamenti climatici nell'ambito del "Global Strike For Future", a cui hanno aderito decine di paesi in tutto il mondo. Niente lezioni ma cortei e marce seguendo l'esempio di Greta Thunber. Ecco gli appuntamenti in programma in Italia per lo sciopero, città per città.Continua a leggere

Global Strike For Future : i giovani di Legambiente scendono in piazza per lo SCIOPERO globale del 15 Marzo : Legambiente scende in piazza per difendere il clima: in 108 città italiane i giovani e i volontari dell’associazione sfileranno insieme a studenti e cittadini per il Global Strike For Future di venerdì 15 Marzo contro le mancate politiche per fermare la febbre del Pianeta. Una grande mobilitazione che fa seguito ai #fridaysforFuture, nati dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg a Stoccolma in occasione della scorsa COP24, che ha riscosso ...

SCIOPERO 15 marzo a scuola o in piazza? Tutte le informazioni sul "global strike" : In occasione dello Sciopero di Venerdì 15 marzo sono previste manifestazioni in 109 piazze italiane: tutti i cortei e le...

Venerdì 15 marzo SCIOPERO per il clima : in 1.325 città del mondo - 140 solo in Italia : Roma 13 marzo 2019 - Venerdì 15 marzo 2019 i giovani, e non solo loro, scendono in piazza per il clima . Seguendo l'esempio di Greta Thunberg , la giovanissima attivista svedese che dal 20 agosto ...

15 marzo 2019 : è SCIOPERO mondiale per il clima : Gli studenti di tutto il mondo hanno rccolto l'appello di Greta e hanno deciso di replicarne la protesta, manifestando con le stesse modalità sotto il nome di " FridaysForFuture ". Ed è proprio a ...