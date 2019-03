Preso l' uomo che ha dato fuoco all' ex moglie in auto | era in pizzeria

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Stava comprando una pizza in centro città a Reggio Calabria. Così è stato sore arrestato Ciro Russo, il 42enne che ieri avevaall'ex, gettandole addosso del liquido infiammabile e appiccando le fiamme che avevano divorato la donna e l'mobile. Lo riporta Rainews.L', evaso dagli arresti domiciliari a Ercolano, aveva raggiunto la ex vicino al liceo artistico di via Frangipane, a Reggio Calabria, dove viveva Maria Rosaria Rositani, anche lei 42enne. L'stava scontando una detenzione per maltrattamenti.L'exsi trovava in, nei pressi del liceo, quando l'l'aveva raggiunta. Lei aveva cercato di fuggire appena aveva visto Russo, ma l'non le ha lasciato scampo e l'aveva mandata a sbattere contro un muro. Poi aveva cosparso l'di benzina e appiccato il. Alcuni passanti erano intervenuti immediatamente per portare in salvo la ...

