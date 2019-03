Fisica | invertito il corso del tempo con un pc quantistico Gli esperti | “Non è viaggio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Nel mondo delle particelle l’impossibile diventa probabile. Come attraversare la materia senza quasi accorgersene, o trovarsi in due posti simultaneamente. O persino viaggiare indietro nel. È su quest’ultimo aspetto che si è concentrato, in particolare, un gruppo di scienziati del Moscow Institute of Physics, coordinato da Gordey Lesowik. Studiando come migliorare le prestazioni dei computer del futuro, i cosiddetti pc quantistici, che sfruttano proprio le potenzialità del bizzarro mondo delle particelle per aumentare la capacità di calcolo, i fisici russi hanno, infatti, “creato artificialmente uno stato che evolve in una direzione opposta alla freccia del”. Come spiegano in uno studio pubblicato su Scientific Reports, eloquente sin dal suo titolo: “Ribaltare la freccia delsu un computerIbm”.Grazie a uno speciale programma, sottolineano gli autori ...

