Concorso Mibac 2019 | ad aprile il bando

leggioggi

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha annunciato un nuovo piano di assunzioni che vedrà 6.000 unità allocate in musei, biblioteche e luoghi d’arte entro il 2021. Sono previsti diversi bandi per ila cui potranno partecipare sia diplomati che laureati.Leggi anche “Concorsi pubblici, assunzioni al: bandi e posti previsti”, la procedura concorsuale Come indicato nella Legge di Bilancio dello scorso 29 dicembre, ilprevede diversi bandi, uno dei quali dovrebbe essere pubblicato nel mese diLa procedura concorsuale verrà gestita da Formez PA secondo le modalità stabilite nel. Per quanto riguarda le prove selettive ancora non ci sono indicazioni, sicuramente però vi sarà un test preliminare di logica per una prima scrematura dei candidati., ...

epbernardo : RT @LilithZulli: Oggi incontreremo gli ultimi idonei nelle graduatorie del concorso per funzionari al #mibac. Un percorso avviato quasi 2 a… - abruzzo24ore : 'L'Aquila città d'Arte' Mibac, bando di concorso per 50 laureati a corso formazione - Mibac_Puglia : RT @_MiBAC: TOCCA A TE! 2019 - 5° Concorso Nazionale Le opere vanno spedite entro il 31 Marzo 2019 Tutte le informazioni per partecipare su… -