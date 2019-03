Ceneri o fertilizzanti | la nuova vita dei cadaveri

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Non c'è pace per i morti. Non c'è pace e soprattutto non c'è spazio. In Grecia e negli Stati Uniti, per esempio. Dove le cronache ci raccontano di come la gestione deispinga a scelte difficili e spesso controverse.Partiamo dalla Grecia. Qui la storica opposizione della chiesa ortodossa ha da sempre impedito che si potessero cremare idei defunti. Una avversione che finora è stata più forte anche della legge del 2006 che rendeva legale la pratica e anche del cartello "sold out" esposto nei cimiteri, dove lo spazio è finito da tempo: nessuno infatti poteva comunque utilizzare questa opportunità visto che nel Paese non è presente un crematorio. Così ogni anno dalla Grecia partono migliaia di esuli della cremazione con destinazione la Bulgaria o altri Paesi attrezzati per questo rituale: un triste corteo funebre che rappresenta anche un piccolo business, visto che ...