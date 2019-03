Blizzard annuncia la nuova espansione di Hearthstone | L' Ascesa delle Ombre

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) Unacoalizione di malvagi individui è salita al potere e i giocatori didi tutto il mondo vestiranno i loro panni ne L', ladell'acclamato gioco di carte digitale diEntertainment. A partire dal 9 aprile, i giocatori potranno unirsi a questa banda di canaglie per la prima storia dilunga un anno, con 135 meschine nuove carte e alcune innovative e subdole meccaniche.Dopo essere stato sconfitto dalla Lega degli Esploratori, l'Arciladro Rafaam ha compreso che la sua furfanteria, da sola, non sarebbe bastata per portare a termine i suoi piani per il dominio di Azeroth. Da allora, ha passato anni nellea reclutare i più grandi antagonisti cheabbia mai visto per formare la Legione del M.A.L.E., un autentico super gruppo di cattivi dei vecchi set di, tra cui Re Cobaldo, Madame Lazul, ...

