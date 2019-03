Anticipazioni Trono Over | Ida Platano lascia Uomini e Donne

lanostratv

(Di giovedì 14 marzo 2019) Idaabbandona ildi: c’entra Riccardo Guarnieri Ieri è stata registrata una nuova puntata deldi. E in questa circostanza, come riportato da IlVicolodelleNews.it, una dama ha preso una decisione che hato tutto il pubblico in studio senza parole, conduttrice compresa. Difatti Idaha annunciato la sua intenzione di voler abbandonare. Il motivo? Quest’ultima ha rivelato di non riuscire più a vedere il suo ex Riccardo Guarnieri conoscere altre. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi in persona, la quale ha cercato di farle cambiare idea, ma non c’è stato niente da fare. Infatti Ida ha abbandonato lo studio. Successivamente anche Riccardo l’ha seguita nel dietro le quinte della trasmissione, cercando di farla tornare sui suoi passi. Purtroppo però, come ha riportato Il ...

