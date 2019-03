Una montagna di rifiuti alta quanto l' Everest E la Cina dice basta

F1 - Mercedes - Wolff rilancia la sfida alla Ferrari : 'C'è Una montagna da scalare - ma sappiamo come farlo' : Secondo quanto dichiarato da Direttore esecutivo del team anglo-inglese, infatti, Mercedes non è diventata pentacampione del mondo per un semplice e puro caso e l'enorme esperienza maturata nelle ...

Lavia e «I giganti della montagna» : Una corte di clown pirandelliani : Un teatro diroccato con uno svolazzante telo sulla breccia di fondo, precaria separazione del mondo della poesia e dell'immaginazione da quello degli spietati giganti, è il luogo scelto da Gabriele ...

Vicenza - dramma in montagna : esce per Una escursione - 36enne trovato cadavere in un dirupo : La vittima era uscito di casa nel primo pomeriggio di domenica inforcando il suo scooter col quale si era diretto verso l'inizio dei sentieri di montagna che frequentava spesso. L'allarme è scattato quando l'uomo non è rientrato a casa. Sono partite le ricerche che purtroppo si sono concluse col ritrovamento del corpo senza vita.Continua a leggere

Due morti in montagna in Friuli : i soccorritori recuperano un corpo e trovano Una seconda vittima : Hanno perso la vita due escursionisti friulani, caduti a poca distanza l'uno dall'altro mentre percorrevano la stessa via nella zona di Piancavallo, in provincia di Pordenone

Apple - Kraft e Una montagna di soldi Warren Buffett scrive agli investitori : Insomma, l'appuntamento annuale con la più famosa lettera all'investitore promette di essere un faro che si accende sul futuro dell'economia. Non solo quella americana.

Sciare su Una 'montagna di rifiuti' : a Copenaghen è possibile : Grazie al progetto dell'architetto Bjarke Ingels, a Copenaghen è nato Copenhill, un termovalorizzatore unico al mondo per via della pista da sci artificiale situata sul suo tetto. L'impianto di smaltimento di rifiuti è operativo dal 2017, mentre la pista da sci è stata provata solo recentemente e sarà aperta ...

In Giappone stanno bruciando Una montagna : A Ito è il giorno del tradizionale festival Yamayaki, dove si dà fuoco a un monte vulcanico per prepararlo alla primavera

Montagna : snowboarder muore travolto da Una valanga a Livigno : Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Un giovane di 24 anni, di nazionalità belga, ha perso la vita, a Livigno, dopo essere stato travolto da una valanga di neve. E' accaduto nel pomeriggio di ieri. Il ragazzo era sulle piste da sci insieme a un amico per praticare snowboard. A un certo punto i due hanno dec

Australia - Sydney : Musk abbozza preventivo per tunnel attraverso Una montagna : L’Australia potrebbe essere protagonista di un nuovo progetto infrastrutturale di Elon Musk: l’imprenditore ha proposto, via Twitter, un prezzo “d’occasione” per la costruzione di un tunnel attraverso una montagna che aiuterebbe a risolvere i problemi di traffico di Sydney. E’ stato un politico Australiano a chiedere all’imprenditore il costo di perforazione di una montagna a nord della città: ...

Incidenti in montagna : due alpinisti morti in Lombardia - grave Una donna : Due alpinisti sono morti sulle montagne lombarde, in due diversi Incidenti causati probabilmente dal ghiaccio avvenuti in provincia di Brescia e di Bergamo . Sul Monte Blumone , tra Vallesabbia e ...

Montagna : alpinisti precipitano nel Bresciano - un morto e Una ferita grave : Milano, 6 gen. (AdnKronos) - Stavano scalando lungo un canale al Cornone del Blumone, nel gruppo Bresciano dell'Adamello, ma qualcosa è andato nel peggiore dei modi e sono precipitati. L'uomo è deceduto, dopo una caduta per circa 200 metri; la donna è stata portata in ospedale a Brescia in condizion

Alto Adige - ennesima tragedia avvenuta in montagna : muore Una bimba di 8 anni : L'ennesima tragedia sulla neve, quella avvenuta oggi, 4 gennaio, alle ore 13:00 circa quando una donna di 40 anni, che era con sua figlia, ha perso il controllo dello slittino ed è andata a finire contro un albero. Purtroppo la bambina, che aveva 8 anni e veniva da Reggio Emilia, è morta, mentre la mamma è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bolzano ed è in pericolo di vita. La donna e la bimba si trovavano in Alto Adige con ...