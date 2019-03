Strage in una scuola a San Paolo | uccise almeno 10 persone

Due adolescenti armati fanno Strage in una scuola del Brasile - almeno 10 morti e 17 feriti : San Paolo - almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Suzano, vicino a San Paolo, in Brasile. Secondo i media brasiliani, due adolescenti avrebbero aperto il fuoco all'interno ...

Due adolescenti armati fanno Strage in una scuola del Brasile - almeno 10 morti e 17 feriti : almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Suzano, vicino a San Paolo, in Brasile. Secondo i media brasiliani, due adolescenti avrebbero aperto il fuoco all’interno dell’istituto, uccidendo anche dei bambini, prima di suicidarsi. La polizia militare invece ha dichiarato ad AFP che «una persona è entrata nella scuola e ha spa...

Brasile - due ragazzi fanno una Strage a scuola e poi si tolgono la vita : 10 vittime : Ancora una sparatoria con giovanissime vittime davanti a una scuola: è accaduto a San Paolo, in Brasile, e i killer sono due ragazzini che poi si sono suicidati. È salito a dieci il...

Boeing 737 Max - dietro alla Strage una storia di soldi? Retroscena-horror sui 157 morti : Solo dopo il primo incidente del Boeing 737 max 8 in Indonesia si è scoperto che quel modello aveva un programma Mcas pensato per ridurre il pericolo di stallo. La spiegazione consisteva in una decina di righe a pagina 748 del manuale. E, riporta Repubblica, senza una precisa indicazione di come dis

Nigeria - crolla una scuola : “Centinaia di bambini sotto le macerie. Si teme una Strage” : L'edificio che ospita una scuola elementare a Lagos, in Nigeria, è improvvisamente crollato davanti agli occhi increduli dei presenti. Centinaia i bambini che sarebbero sotto le macerie: in corso le operazioni di soccorso. La polizia teme una vera e propria strage di minori.Continua a leggere

Corrado Formigli mostra in tv le carceri in Libia : "Immagini sconvolgenti. Una Strage silenziosa in un luogo perduto" : Guardate quelle immagini, ascoltate quelle testimonianze. Sono un contributo straordinario alla ricerca della verità. Una verità scomoda, angosciante, che chiama in causa l'Europa, l'Italia, indifferenti se non complici. L'inchiesta di Piazza Pulita sui gironi infernali dei lager libici (in onda nella puntata di stasera), rappresenta un documento di straordinaria efficacia perché per la prima volta escono da quelle carceri ...

CAOS VENEZUELA/ L'ipotesi del Vaticano - e di Guaidó - per evitare una Strage : Tensione in VENEZUELA: ieri Maduro ha scatenato una repressione. Intanto è in atto una manovra diplomatica promossa dal Vaticano

Liquore adulterato fa una Strage - 156 morti : E' salito a 156 il numero delle persone morte a seguito dell'assunzione di un Liquore adulterato nel Nord-Est dell'India, e almeno altre 200 persone sono ancora ricoverate, stando all'ultimo bilancio diffuso oggi dalla polizia. Meno di due settimane fa un incidente analogo aveva portato alla morte di un centinaio di persone nel nord del paese. Un funzionario di polizia ha riferito di 10 arresti. Le vittime hanno iniziato a sentirsi male giovedì ...

Figlicidi - una Strage continua e silenziosa. Don Di Noto : "Bambini cancellati come un file” : L'ultima ha ventidue mesi, è ricoverata all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma ed è in lento miglioramento. Quando ci è arrivata, mercoledì scorso, da Genzano, era in fin di vita, per gli schiaffi e le percosse che le aveva scaricato addosso il compagno della madre. Lei è stata salvata, per altri bambini è stato impossibile. Giuseppe aveva sette anni. Alla fine di gennaio, a Cardito, ...

ILLINOIS - LICENZIATO FA UNA Strage : 5 MORTI/ E' polemica per l'ennesima sparatoria : STRAGE in ILLINOIS, dove un uomo ha fatto una STRAGE in un'azienda, uccidendo 5 persone. Il killer era stato appena LICENZIATO dalla ditta

Tentò di fare una Strage con l'auto ai mercatini di Sondrio : lascerà il carcere : La perizia psichiatrica Come riporta GiornalediSondrio.it , ieri, giovedì 14 febbraio 2019 è stata presentata la perizia psichiatrica. Perizia che riscontra che l'uomo non è più un soggetto pericoloso ...

Utoya - uno spettacolo politico per raccontare una Strage dai tanti interrogativi : Foto SerenaSerrani, Venerdì 8 febbraio al teatro Binario di Cotignola alle 21 uno spettacolo con Arianna Scommegna e Mattia Fabris che trae spunto dalla cronaca recente per aprire interrogativi e far riflettere sul presente. Il titolo è Utoya, l'isola in cui il 22 luglio 2011 l'allora trentenne Anders Breivik uccise in un'ora e mezza 67 ragazzi tra i ...

Strage di Bologna - disposta la riesumazione dei resti di una vittima : Strage di Bologna, disposta la riesumazione dei resti di una vittima La Corte d’Assise ha deciso di riesumare i resti di Maria Fresu, all'epoca 23enne, morta assieme alla figlia Angela nell'attentato del 1980 che provocò 85 vittime Parole chiave: ...

Strage di Bologna - disposta riesumazione di una vittima. Cavallini : “Non intendo denunciare parenti delle vittime” : Una nuova proroga di 60 giorni per la perizia chimico-esplosivistica. Anche per consentire la riesumazione dei resti di Maria Fresu, una delle 85 vittime della Strage di Bologna. È quello che ha deciso il presidente della corte d’Assise di Bologna, Michele Leoni, che sta celebrando il processo all’ex Nar Gilberto Cavallini: è imputato per concorso nella Strage del 2 agosto 1980. La corte ha anche affidato una perizia alla grafologa Nicole ...