Salute | ictus in aumento tra i giovani | tutti i fattori di rischio

Salute - ictus in aumento fra i giovani. Al via Settimana del cervello : Roma, 11 mar., askanews, - Il recente caso del famoso attore Luke Perry che ha sofferto di un grave ictus che ne ha causato il decesso all'età di 52 anni pone all'attenzione del pubblico il grave ...

Salute - esoscheletro riabilitativo Ekso efficace anche dopo ictus : Roma, 8 mar., askanews, - Grazie a una percorso di riabilitazione con Ekso, l'esoscheletro riabilitativo robotizzato è possibile migliorare significativamente i tempi di ripresa e la capacità di ...

Salute - 'Indovina l'ictus' : parte campagna informativa Alice onlus : Roma, 12 feb., askanews, - A come 'anticoagulanti', F come 'fibrillazione atriale', I come 'ictus cerebrale', M come 'monitoraggio cardiaco'. Sono 33 le parole inserite nel Glossario creato per dare ...

Sigarette elettroniche - per la Salute del cuore sono dannose tanto quanto quelle tradizionali : ecco gli effetti su infarto - ictus e malattie cardiache : I rischi associati al fumo sono conosciuti ormai da decenni e nel tentativo di smettere, molti fumatori si sono “convertiti” alle Sigarette elettroniche. Quando le e-cig hanno fatto la loro comparsa nei negozi, sono state pubblicizzate come un aiuto per smettere di fumare. Il fumo è la causa numero uno di cancro ai polmoni, quindi il vapore dei liquidi di questi dispositivi elettronici sembra essere più sicuro per i polmoni. Ma le e-cig sono ...