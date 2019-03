Roma | cedeva dosi droga tramite cellulare | arrestato pusher

romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2019)– Un giovanespacciava sostanze stupefacenti nella zona Giardinetti utilizzando proprio Whatsapp. I clienti che volevano acquistare da lui, attraverso la nota piattaforma di messaggistica, scrivevano frasi in codice del tipo “mi occorre una manciata bianca” oppure “mi occorre una manciata verde” e via dicendo.In questo modo lo spacciatore sapeva esattamente che tipo di sostanza vendere. Tutto questo è venuto alla luce grazie all’intervento della Polizia di Stato, ed in particolare del Commissariatonina. Gli agenti, infatti, per un po’ hanno tenuto d’occhio il ragazzo e successivamente hanno eseguito un controllo nella sua abitazione, dove hanno trovato marijuana, hashish, diverse migliaia di euro in contanti e un bilancino di precisione.Quindi il ragazzo è statocon l’accusa di detenzione e spaccio ...

