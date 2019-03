Riciclaggio e autoriciclaggio 12 fermi e 17 perquisizioni all' alba

Palermo calcio - Zamparini ai domiciliari per falso in bilancio e autoRiciclaggio. Lui : “Una storia di vergogna per la città” : Maurizio Zamparini finirà agli arresti domiciliari. Lo ha deciso la corte di Cassazione, che dopo una lunghissima camera di consiglio ha respinto il ricorso dell’imprenditore friulano contro il provvedimento disposto dai giudici di Palermo. L’ex patron della società calcistica siciliana è accusato di falso in bilancio e autoriciclaggio: la misura cautelare è dunque ora eseguibile. “Questa resterà una storia di vergogna per ...