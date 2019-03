Paradisi fiscali | l' Ue aggiorna la black list | fra le polemiche

Tasse - anche gli Emirati nella nuova lista dei Paradisi fiscali : L'Unione Europea ha aggiornato la lista dei paesi che sono paradiso delle Tasse . Dopo una riunione e un discreto tira e molla, alla fine le idee divergenti hanno trovato una sintesi nel nuovo elenco che i Ventotto hanno approvato a Bruxelles. Tasse , ecco i nuovi Paradisi fiscali I Paradisi delle tase sono quei paesi che hanno giurisdizioni "non cooperative ai fini fiscali ". Proprio per questo saranno soggetti a particolare controllo da parte ...

Paradisi fiscali - la nuova lista nera dell'Ue : 15 Paesi coinvolti - : L'Ecofin ha approvato oggi l'aggiunta di 10 nazioni considerate un rifugio per gli evasori. Altri 34 Paesi restano "monitorati". Ma Oxfam denuncia: "Cinque dei peggiori Paesi lasciati fuori dalla ...

L'Ue pubblica la nuova lista nera dei Paradisi fiscali : le new entry : 'La lista dei paradisi fiscali del L'Ue è un vero successo europeo: ha avuto un effetto clamoroso sulla trasparenza fiscale e sull'equità in tutto il mondo', ha dichiarato Pierre Moscovici , ...

Paradisi fiscali - l'UE vara la nuova black list : Come anticipato, l' UE ha vara to la nuova black list dei Paradisi fiscali , aggiungendo altri Paesi ai 5 già presenti. Alle isole Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e le Isole Vergini si ...

Ecofin - aggiunti 10 Paesi alla Lista Nera dei Paradisi fiscali : La difesa del governo italiano, attraverso il responsabile dell'Economia Giovanni Tria, non è bastata agli Emirati arabi uniti per essere tenuti fuori d alla « Lista Nera » Ue dei paradisi fiscali extracomunitari. Sono così rientrati tra i dieci Paesi aggiunti dal ...

La nuova lista nera dei Paradisi fiscali : Gli Stati caraibici di Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica ma anche Fiji, Isole Marshall e Vanuatu in Oceania e due Paesi del Golfo, Oman e Emirati Arabi Uniti

L’Unione Europea ha aggiunto 10 paesi alla sua lista dei Paradisi fiscali : In tutto ora sono 15, nonostante l'opposizione dell'Italia che voleva inserire anche gli Emirati Arabi Uniti

Ok da Ecofin a nuova lista nera dei Paradisi fiscali : L' Ecofin ha approvato la nuova lista dei paradisi fiscali : oltre ai cinque già presenti, le Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e le Isole Vergini, vengono aggiunte Aruba, Barbados, Belize,...

Ue - Ecofin aggiorna lista nera Paradisi fiscali in paesi terzi : Bruxelles, 12 mar., askanews, - I ministri delle Finanze dell'Ue hanno aggiornato, oggi a Bruxelles, la lista nera delle "giurisdizioni fiscali non cooperative", ovvero dei paradisi fiscali, sulla ...