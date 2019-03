Niñas no madres | in Argentina bimbe di 11 e 12 anni costrette a partorire dopo lo stupro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Si può essere ‘obbligate’ a essere madri a 11, 12per tutelare a tutti i costi la vita che si porta in grembo o è solo una violenza? E’ questa la domanda che agita la societài casi di due bambine di questa età, entrambe rimaste incintauno, edalle autorità sanitarie acon il cesareo, negandole il diritto all’aborto, che avevano chiesto, con l’autorizzazione materna, secondo quanto prevede la legge del Paese, che lo consente nell’ipotesi di abuso sessuale o pericolo di vita per la madre. In tutti e due i casi i feti, fatti nascere con meno di 6 mesi di gestazione, sono morti pochi giorniil parto. Vicende che tornano a far discutere gli argentiniche l’anno scorso non era passato il progetto di legge che legalizzava l’interruzione volontaria di gravidanza in tutti i casi, e ...

