Brasile, sparatoria a scuola.10 morti

Due adolescenti hanno fatto irruzione in unastatale a Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo, in, sparando all'impazzata. Il bilancio è di 10e 17 feriti. Nellasono rimasti uccisi alcuni studenti e un impiegato. Poi, dopo la strage, i due giovani aggressori si sarebbero suicidati.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

