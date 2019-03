meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019)attacco contro la, la broncopneumopatia cronica ostruttiva che rappresenta il quarto killer nel mondo, destinato a salire al terzo posto nel 2020. Per combatterla è ora disponibile in, rimborsata dal Servizio sanitario nazionale, una‘3 in 1’ a base di fluticasone furoato, umeclidinio e vilanterolo: un antinfiammatorio cortisonico e due broncodilatatori, racchiusi in un unico device promosso per la sua semplicità d’uso dal 98% dei pazienti. Il trattamento, targato Gsk e presentato oggi a Milano, si inala una sola volta al giorno e ha dimostrato di ridurre le riacutizzazioni della malattia, i ricoveri in ospedale e – per la prima volta in uno studio clinico – il rischio di mortalità per tutte le cause. Un dato da confermare, precisano gli esperti, ma che indica per laun potenziale ‘allunga-’. La ...

DoctorNews33 : Bpco, arriva in Italia la triplice terapia in un unico device - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Bpco, in Italia la triplice terapia che può allungare la vita - zazoomblog : Bpco in Italia la triplice terapia che può allungare la vita - #Italia #triplice #terapia #allungare -