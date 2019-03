Banche | Paragone M5s | “Il silenzio di Tria sul fondo truffati è imbarazzante Io e i

1 - 5 mld per i truffati delle Banche - ma Ue può bocciare tutto e Paragone provoca Tria : Il senatore del Movimento Cinque Stelle Gianluigi Paragone attraverso il proprio profilo Facebook è stato protagonista di un messaggio piuttosto ruvido nei confronti del ministro dell'Economia Giovanni Tria. L'obiettivo era veicolare un messaggio che spronasse il membro dell'esecutivo a velocizzare i tempi affinché al più presto possa essere predisposto un decreto attuativo finalizzato ad aiutare i risparmiatori che sono stati coinvolti nel crac ...

Truffati Banche - Paragone a Tria : “Sei in grado di scrivere un decreto o stai aspettando la commissaria europea?” : Il governo ha stanziato 1,5 miliardi di euro, in tre anni, per i 300mila piccoli investitori coinvolti nel crac delle banche (PopVicenza, Etruria, Veneto Banca, Carichieti, Carife e Banca Marche). Ma l’emendamento passato nella legge di Bilancio, che rischia di incorrere in una bocciatura della Commissione europea, necessita del decreto attuativo messo a punto dal Ministero dell’Economia. Ed è proprio al titolare, Giovanni Tria, che ...

Il modello Paragone per la commissione sulle Banche è il talk-show : Roma. "Li faremo cantare", dice Luigi Di Maio riferendosi ai vertici di Banca d'Italia e di Consob, contro cui si scagliano i grillini nel tentativo di oscurare la recessione e i non brillanti ...

Di Maio : «Banche - Paragone presidente della commissione d'inchiesta» : «Il senatore Gianluigi Paragone sarà presidente della commissione d'inchiesta sulle banche». Lo ha annunciato a Vicenza Luigi Di Maio, durante l'assemblea degli ex soci dei risparmiatori truffati di ...

Ex Popolari - Di Maio : “Questa settimana si erogano soldi. Paragone presidente Commissione Banche - li faremo cantare” : “Noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, siamo al 9 febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi“. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a margine dell’assemblea degli ex soci di Banca popolare Vicenza. “Sappiamo che ci sono resistenze dell’Unione europea: ce ne faremo una ragione” L'articolo Ex Popolari, Di Maio: “Questa settimana si ...

Gianluigi Paragone : "Per la nuova commissione Banche - voto entro la fine di gennaio" : "entro la fine del mese possiamo avere il voto finale" alla costituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla banche. È l'indicazione che giunge, dalla trasmissione 'In mezz'ora' su Rai 3, dal senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone, che si dice "assolutamente contento" di presiederla. Una commissione, ha puntualizzato, che "non sarà un processo alla commissione precedente"."Il perimetro della commissione ...

La mossa del M5S dopo l'imbarazzo per il caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione Banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...

Di Maio : "Paragone a capo commissione inchiesta su Banche" : "La Camera deve chiudere subito questa partita e nominare al più presto i membri della commissione di inchiesta sulla banche : è uno degli organismi parlamentari più importanti. Noi candidiamo ...