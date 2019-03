Ancelotti avverte il Salisburgo | «Niente calcoli | qui per vincere»

Napoli-Juventus - Ancelotti avverte : “Qui per battere i bianconeri” : NAPOLI JUVENTUS – Una gara che non ha bisogno di presentazioni. Una gara che non ha bisogno di particolare preparazione, perché è una partita che (quasi) si presenta e prepara da sola. Napoli-Juventus da sempre è una sfida che va oltre classifica e punti, è un duello tra nord e sud d’Italia, tra i “ricchi” […] L'articolo Napoli-Juventus, Ancelotti avverte: “Qui per battere i bianconeri” proviene da Serie ...