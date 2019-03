Vaccini | da oggi chi non è in regola | non va a scuola

Vaccini - oggi ultimo giorno per portare i certificati a scuola : a Rimini 28 bambini senza. Aumento coperture nei nuovi nati : oggi in tutta Italia è l’ultimo giorno utile per mettersi in regola con la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione dei figli. Da domani, martedì 12 marzo, i bambini da zero a sei anni senza certificazione non potranno dunque entrare negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, come previsto dalla legge Lorenzin approvata nel luglio 2017. Quelli nella fascia d’età 6-16 anni potranno entrare ma in entrambi i casi, se i genitori ...

Vaccini - oggi ultimo giorno per il certificato : sanzioni da domani : Roma, 11 mar., askanews, - Per chi ha scelto l'autocertificazione c'è ancora tempo oggi per presentare alle scuole il certificato di avvenuta vaccinazione dei propri figli.Il Ministero della Salute ...

Da oggi senza il certificato dei Vaccini non si entra a scuola : Roma, 11 mar., askanews, - oggi è l' ultimo giorno disponibile per documentare l' avvenuta vaccinazione dei figli. La ministra alla Salute Giulia Grillo non ha concesso la nuova proroga per decreto ...

Vaccini. Da oggi a scuola solo col certificato. Ecco le regole : È prevedibile che lo zoccolo duro 'No-vax', che intanto non manca di seguire gli spettacoli di Beppe Grillo in giro per l'Italia per prodursi in rumorose contestazioni, non cederà, e come già ...

Vaccini - da oggi non si entra a scuola senza certificato | : Scatta il termine fissato dalla legge Lorenzin per i 10 Vaccini obbligatori. Chi non è in regola incorre in sanzioni: negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non possono entrare in classe, ...

Vaccini - da oggi non si entra a scuola senza certificato : Vaccini, da oggi non si entra a scuola senza certificato Scatta il termine fissato dalla legge Lorenzin per i 10 Vaccini obbligatori. Chi non è in regola incorre in sanzioni: negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non possono entrare in classe, alle elementari e alle medie si paga fino a 500 ...

Vaccini - da oggi non si entra a scuola senza certificato - : Scatta il termine fissato dalla legge Lorenzin per i 10 Vaccini obbligatori. Chi non è in regola incorre in sanzioni: negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non possono entrare in classe, ...

Vaccini : da oggi si entra a scuola solo con il certificato : Questa mattina servirà il certificato delle vaccinazioni della Asl per entrare a scuola. La legge Lorenzin, approvata a luglio 2017, fa scattare da oggi l'obbligo di immunizzazione per bambini e ...

Vaccini - da oggi non si entra a scuola senza certificato : multe salate per i genitori : I bambini non vaccinati da 0 a 6 anni non potranno entrare nei nidi e nelle scuole di infanzia, con i genitori che verranno...

Vaccini - da oggi per entrare a scuola serve il certificato : Con la scadenza della proroga da oggi entrano in vigore le sanzioni i per i genitori dei piccoli alunni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Le conseguenze maggiori per nidi e scuole dell'infanzia dove i piccoli senza la certificazione originale sulle vaccinazioni non potranno entrare. La norma vale anche per chi frequenta la scuola dell'obbligo ma in questo caso si rischia solo una multa.Continua a leggere

Il "giorno x" dei Vaccini : stop proroghe - da oggi per entrare a scuola serve il certificato : Le legge Lorenzin prevede sanzioni per i genitori che non hanno presentato la certificazione dei figli

Vaccini - da oggi senza certificato non si entra a nidi e materne : ROMA - Ce ne sono 120 che rischiano di essere esclusi a Cesena, altri 300 in bilico in Friuli Venezia Giulia, oltre a una serie di gruppetti che potrebbero smettere di frequentare nidi e materne ...

Vaccini - da oggi senza certificato non si entra a nidi e materne : Termina la proroga per chi ha presentato l'autocertificazione. Ma in tutta Italia ci dovrebbero essere solo pochi casi

Vaccini obbligatori : oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola : oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola con i Vaccini obbligatori: domani, al suono della campanella, i bambini da 0 a 6 anni con la sola autocertificazione rimarranno fuori dall’aula, finché non saranno in regola. Come noto, la legge Lorenzin prevede 10 Vaccini obbligatori e l’esclusione dalla scuola dell’infanzia per i bambini non in regola (per quelli di elementari e medie scattano le multe): diventa pienamente ...