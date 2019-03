Tirreno-Adriatico 2019 | tutti gli italiani in gara Elia Viviani per continuare a

oasport

(Di martedì 12 marzo 2019) Prenderà il via domani con una cronometro a squadre la, 54a edizione della corsa a tappe italiana che rappresenta ormai per tradizione uno degli appuntamenti più attesi di inizio stagione. La corsa vedrà ai nastri di partenza corridori di assoluto valore come il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) e lo sloveno Primoz Roglic (UAE Emirates), entrambi in eccellente condizione, oltre al britannico Geraint Thomas (Sky) e all’olandese Tom Dumoilin (Sunweb). L’Italia potrà contare su un contingente decisamente numeroso, con diverse stelle di primissimo piano del panorama internazionale.Andrà a caccia del quarto successo stagionale(Deceuninck-QuickStep), capace sino ad ora di conquistare almeno una frazione nelle due corse a tappe a cui ha preso parte, ovvero il Tour Down Under e lo UAE Tour, e di aggiudicarsi la Cadel Evans ...

OA_Sport : #ciclismo Tutti gli italiani in gara alla Tirreno-Adriatico. Elia Viviani per continuare a vincere, Vincenzo Nibali… - bikenewsPhoto : 54esima TIRRENO-ADRIATICO: ANNUNCIATE LE TV COLLEGATE #Bikenews.it - michele19721 : RT @Vigilar_fano: Quest’anno in occasione della Tirreno-Adriatico saremo nuovamente in servizio per garantire la sicurezza degli equipaggi… -