Spazio | molecole d’acqua “danzano” sul lato visibile della Luna

Vita nello Spazio : individuate molecole di glicolonitrile - precursore chiave nel processo di assemblaggio dei “mattoni” di RNA e DNA : Shaoshan Zeng, dottoranda presso la Queen Mary University di Londra, e il team di ricercatori da lei guidato, hanno individuato per la prima volta l’esistenza di molecole prebiotiche di glicolonitrile (HOCH2CN) nello spazio, per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delle molecole di DNA e RNA nello spazio, è stata realizzata ...