Salvini | La Lega è il primo partito d' Italia

Lega - Salvini prepara i suoi alle Europee : “Saremo forza continentale”. E l’ex M5s Zanni è il nuovo responsabile Esteri : L’europarlamentare Marco Zanni, ex portavoce M5s a Bruxelles e da gennaio 2017 passato con il Carroccio, è stato nominato responsabile degli Esteri della Lega. Da via Bellerio hanno inoltre reso noto che Alessandro Morelli, attuale deputato e presidente della Commissione Trasporti della Camera, invece sarà il responsabile per l’editoria. Luca Morisi, infine, è stato confermato responsabile per la comunicazione del partito. “E’ ...

La trasformazione della Lega in partito sovranista è un processo lento e che andrà avanti step by step. Il consiglio federale che si è riunito oggi a Milano in Via Bellerio ha smentito gli annunci del "poco informato" (scherzano alcuni parlamentari leghisti)...

Tav - Perino : "A Salvini serve solo a trovare soldi per Lega" : di Francesco Saita "Salvini ha il problema di trovare i soldi per mandare avanti il partito, cosa pensate che gliene freghi della Tav". E' quanto ha detto all'AdnKronos Alberto Perino, storico leader ...

Silvio Berlusconi capolista alle europee : "Salvini cambi strada o presenteranno il conto alla Lega" : "Mi auguro davvero che Matteo Salvini cambi strada al più presto". Silvio Berlusconi lo ripete ancora, in un'intervista al direttore di Radionorba Notizie Maurizio Angelillo, convinto "che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di qu

Ex Moi - si sgombera la seconda palazzina. Salvini : "Avanti con la sicurezza e la legalità" : L'intervento è scattato all'alba. Con i reparti mobili di polizia e carabinieri che hanno raggiunto via Giordano Bruno pochi minuti dopo le sei di questa mattina, lunedì 11 marzo. Inizia così lo ...

Salvini avvia la rivoluzione : come cambierà la Lega : Se la Meloni ritiene di capeggiare i sovranisti italiani non ha fatto i conti con il leader nazionale dell'euroscetticismo italico. Non basta dichiararsi critico, occorre rimodulare anche l'...

Matteo Salvini - Maroni svela il piano che stravolge la Lega : "Ora azzera poltrone e nome del partito" : Altro che crisi di governo, altro che nuova maggioranza in parlamento con Forza Italia e Fratelli d'Italia. La strategia di Matteo Salvini secondo Roberto Maroni è quasi obbligata, e di certo non prevede un ritorno al passato. Al Fatto quotidiano l'ex governatore della Lombardia spiega quali saranno

I Cinquestelle "avvertono" Salvini : se salta Quota 100 boomerang per la Lega : Per la cronaca, i tempi per le elezioni anticipate a maggio, insieme con le Europee, o subito dopo, ci sono ancora. Se la crisi di governo si dovesse verificare nell'immediato, per sciogliere le ...

Matteo Salvini - dopo la crisi di governo spunta lo scenario dei 'tecnici' : così la Lega va al 50% : La prima preoccupazione arriva dal Def, il documento di economia e finanza che dovrebbe essere presentato entro il 10 aprile, al massimo entro la fine del mese, quando c'è l'obbligo di invio alla ...

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

TAV - Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio “Vertice infruttuoso è tosta - ci riproveremo” - Salvini : “Voglio sbloccarla no bloccarla!” : Altre 48 ore di tempo per sbloccare la situazione, il vertice prolungato fino a tarda notte non ha portato ad una risoluzione. Lega e 5 Stelle distanti «Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale»: all’indomani del vertice di governo notturno sull’alta velocità Torino-Lione la situazione nell’esecutivo rimane aggrovigliata. Uno stallo prolungato che somiglia … Continue reading TAV, Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio ...

Il rapporto Lega e 5Stelle è in bilico - Di Maio : 'Salvini è un irresponsabile' : Luigi Di Maio non vuole la Tav, come non la vogliono tutti i grillini, mentre Salvini e la Lega vogliono portarla avanti al più presto. Posizioni diametralmente opposte che stanno per far scoppiare una crisi di governo, oggi è la data ultima che Salvini aveva dato per trovare una soluzione ma ancora non si vede una luce in fondo al tunnel. Di Maio definisce Salvini un irresponsabile Tensione alle stelle tra alleati dunque. Proprio Salvini ...