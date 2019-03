Le storie dei partigiani che oggi più che mai bisogna conoscere E la Resistenza vive

Vittorio Feltri - la pagliacciata all'Isola dei famosi su Fogli e Corona : 'Quante storie' : Da vari dì leggo sui giornali commenti circa la vicenda di Riccardo Fogli, noto cantante, ora ospite dell' Isola dei famosi, forse la trasmissione più imbecille della tivù nazionale. Questo signore ...

Vittorio Feltri - la pagliacciata all'Isola dei famosi su Fogli e Corona : "Quante storie" : Da vari dì leggo sui giornali commenti circa la vicenda di Riccardo Fogli, noto cantante, ora ospite dell' Isola dei famosi, forse la trasmissione più imbecille della tivù nazionale. Questo signore ultrasettantenne, si ignorano i motivi, ha partecipato al programma e si è reso protagonista, involont

Firenze e le feste (non solo quelle dei Medici) : in un libro-calendario il Capodanno del 25 marzo e le altre storie : Avete già pensato cosa fare a Capodanno? Non manca molto: poco più di un mese. Non in via Sarpi a Milano né nelle comunità ebraiche. Ma a Firenze: il Capodanno fiorentino infatti cade il 25 marzo e si festeggia ancora, anche senza cenone, spumante e botti. Dal Duemila viene ricordato con una sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina, ma la città era talmente legata al proprio scandire dell’anno che quando Papa Gregorio XIII inaugurò ...

Taranto - un gruppo di genitori raccoglie su Facebook le storie dei bambini uccisi dal cancro : "Sono tantissimi - è una Spoon River" : L'associazione ha organizzato una fiaccolata, e soprattutto ha lanciato una iniziativa: ha chiesto a chi ha perso un figlio o un proprio familiare di raccontare la propria storia di dolore e rabbia: "Ora più consapevolezza"

#SkyBuffaRacconta " storie di Champions : anteprima 'La Coppa dei Campioni' : L'unico torneo internazionale in grado di catturare l'interesse della gente e riempire le pagine dei giornali, è la Coppa del Mondo , ma si gioca ogni 4 anni , solo tra Nazioni e non dà vetrina ai ...

Mentre Sanremo ci fagocitava - in tv c'erano le storie dei 'Nuovi eroi' : Venerdì su Rai Uno va in onda Sanremo Young, ma del Festival non se ne può più, nonostante la bravura di Antonella Clerici alla conduzione del programma. Dal lunedì al venerdì prosegue la serie di ...

Sea Watch - il più piccolo dei miganti ha 14 anni : le storie dei 17 minori a bordo : Il più piccolo, M.T.D. viene dal Senegal e ha appena quattordici anni. Ne compirà quindici ad agosto. Poi ci sono M.B., B. B. e gli altri minori non accompagnati che da una settimana si trovano sulla ...

Una cura contro la SMA : le storie dei pazienti che la stanno sperimentando : Il medicinale, somministrato sotto anestesia, è disponibile in Italia grazie al “fondo nazionale dei farmaci innovativi non oncologici”: un anno di trattamento, per un singolo paziente, costa circa 350 mila euro. Studi scientifici hanno dimostrato che è in grado di migliorare il movimento dei pazienti. Ma passiamo ai fatti….Continua a leggere

Higuain al Chelsea di Sarri : e le altre storie dei fedelissimi. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato, L'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna MERCATO LIVE, TUTTE LE TRATTATIVE DI OGGI HIGUA-OUT, LA STORIA ...