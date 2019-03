Le creature di confine

vanityfair

(Di martedì 12 marzo 2019) Tina è un’impiegata della dogana ed è nota per il suo fiuto eccezionale, soprattutto quando si tratta di senso di colpa, paura o vergogna. La donna si dimostra infallibile fino al giorno in cui Vore, un uomo all’apparenza sospetto, le passa davanti e le sue abilità per la prima volta sono messe alla prova. Tina sente che Vore nasconde qualcosa che, però, non riesce a decifrare. Peggio ancora, ne è irresistibilmente attratta e la storia d’amore con lui le farà scoprire la sua vera identità. Border, secondo lungometraggio del regista svedese di origini iraniane Ali Abbasi, è tratto dal racconto Gräns dello scrittore John Ajvide Lindqvist, autore del fortunato bestseller horror Lasciami entrare (edito in Italia da Marsilio). Border arriva in sala il 28 marzo, distribuito da Wanted, PFA e Valmyn.

stefanodonno75 : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : BORDER – CREATURE DI CONFINE | Trailer ITA dell'Ho... - CaputoItalo : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : BORDER – CREATURE DI CONFINE | Trailer ITA dell'Ho... - stefanodonnoup : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : BORDER – CREATURE DI CONFINE | Trailer ITA dell'Ho... -